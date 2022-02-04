Herkes korkuyla izledi! Perde olmadı, kepçe yetişmedi...

İHA

İstanbul'un Küçüçekmece ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangına uykuda yakalanan bir genç önce camdan perde sarkıtarak aşağı inmeye çalışırken, yaşanan panik anları kameraya yansıdı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın son katında elektrik sobasından yangın çıktı. O sırada evde uyuyan yabancı uyruklu şahıs, dumanın etkisiyle uyandı.

Yangını gören şahıs, panikleyerek, perdeyi söküp camdan sarkıtarak atlamaya çalıştı. Bu sırada sokaktakiler de adamın atlaması için halı açtı.

DAKİKALARCA CAMDA BEKLEDİ VE...

Birinci katta oturan İbrahim Yıldırım isimli komşusu atlamamasını söyleyerek kapıya bidonlarla su taşıdı. Ancak panik içinde ne yapacağını bilemeyen adam dakikalarca camda bekledi. Bu sırada yoldan geçen bir kepçenin operatörü kepçesini şahsa doğru uzatmaya çalıştı.

Kepçenin kısa gelmesi üzerine bir süre daha camda bekleyen şahıs, daha sonra yan binanın çatısına atladı. O sırada vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Adamın camdan sarkma anı ve yan çatıya atlama anları cep telefonu görüntüsü tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından camdan atlayan yabancı uyruklu adamı hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, evde büyük hasar meydana geldi.

'ÖNCE PERDEYİ SARKITTI SONRA ÇATIYA ATLADI'

Olayla ilgili konuşan alt komşu İbrahim Yıldırım, "Evde oturuyordum, baktım camdan perde sallanıyor. Baktım yangın var, bir kişi de kendini pencereden sarkıtmıştı. Komşular da branda getirdiler 'atla dediler', dedim 'atlama'. Yan camdan komşunun çatısının üzerine atmış kendini, oradan kurtuldu. İtfaiye gelene kadar biz de buradan müdahale ettik ama tam edemedik. İtfaiye söndürdü ama dairenin içi komple gitti. Hastaneye gitti durumu iyi. Yabancı uyrukluydu" diye konuştu.