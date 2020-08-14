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HaberlerParaSon dakika! Haziranda cari açık 2.9 milyar dolar oldu

Haziranda cari açık 2.9 milyar dolar oldu

Haziran ayında cari açık 2 milyar 934 milyon dolar oldu. Geçen yılın haziran ayında açık 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Son verilerle beraber 6 aylık cari açık 19 milyar 804 milyon dolara ulaştı

14.08.2020 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika
HABERTURK.COM

Merkez Bankası haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında cari açık 2 milyar 934 milyon dolar oldu.

Açık geçen yılın haziran ayına göre 2 milyar 839 milyon dolar yükseldi.

19.8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bunun sonucunda 6 aylık cari açık 19 milyar 804 milyon dolara ulaştı.

2019 Ocak-Haziran2020 Haziran2020 Ocak-Haziran
CARİ İŞLEMLER HESABI185-2,934-19,804
İhracat89,28813,22274,671
İthalat96,26015,26992,912
Mal Dengesi-6,972-2,047-18,241
Hizmet Gelirleri26,2511,70416,288
Hizmet Giderleri13,0691,99812,621
Mal ve Hizmet Dengesi6,210-2,341-14,574
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3,1786003,147
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler9,3491,1708,117
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi39-2,911-19,544
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler146-23-260
SERMAYE HESABI180-20
FİNANS HESABI-6686,7518,376
Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1,486223926
Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu4,6472262,863
Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2,016-1,036-1,029
Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu3,617-2,535-13,794
Hisse Senetleri858-31-3,970
Borç Senetleri2,759-2,504-9,824
Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7,1983,012-5,958
Merkez Bankası000
Genel Hükümet1013
Bankalar4,8572,4662,105
Diğer Sektörler2,340546-8,076
Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu3,104-2,243-3,506
Merkez Bankası56825611,218
Genel Hükümet-456-192-412
Bankalar-2,311-1,618-2,428
Diğer Sektörler5,303-689-11,884
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları871-9,685-28,200
NET HATA VE NOKSAN-611,978-1,918
GENEL DENGE-8107,70730,118
REZERV VARLIKLAR810-7,707-30,118
Resmi Rezervler810-7,707-30,118
Uluslararası Para Fonu Kredileri000

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi etkili oldu. Bunun yanında portföy yatırımlarında da 1 milyar 499 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.

Haziran ayında ayrıca resmi rezervlerde de 7 milyar 707 milyon dolarlık azalış yaşandı.

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