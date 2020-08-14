Son dakika! Haziranda cari açık 2.9 milyar dolar oldu

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Merkez Bankası haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında cari açık 2 milyar 934 milyon dolar oldu.

Açık geçen yılın haziran ayına göre 2 milyar 839 milyon dolar yükseldi.

19.8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bunun sonucunda 6 aylık cari açık 19 milyar 804 milyon dolara ulaştı.

2019 Ocak-Haziran 2020 Haziran 2020 Ocak-Haziran CARİ İŞLEMLER HESABI 185 -2,934 -19,804 İhracat 89,288 13,222 74,671 İthalat 96,260 15,269 92,912 Mal Dengesi -6,972 -2,047 -18,241 Hizmet Gelirleri 26,251 1,704 16,288 Hizmet Giderleri 13,069 1,998 12,621 Mal ve Hizmet Dengesi 6,210 -2,341 -14,574 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3,178 600 3,147 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 9,349 1,170 8,117 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi 39 -2,911 -19,544 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 146 -23 -260 SERMAYE HESABI 18 0 -20 FİNANS HESABI -668 6,751 8,376 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1,486 223 926 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 4,647 226 2,863 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2,016 -1,036 -1,029 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 3,617 -2,535 -13,794 Hisse Senetleri 858 -31 -3,970 Borç Senetleri 2,759 -2,504 -9,824 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7,198 3,012 -5,958 Merkez Bankası 0 0 0 Genel Hükümet 1 0 13 Bankalar 4,857 2,466 2,105 Diğer Sektörler 2,340 546 -8,076 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 3,104 -2,243 -3,506 Merkez Bankası 568 256 11,218 Genel Hükümet -456 -192 -412 Bankalar -2,311 -1,618 -2,428 Diğer Sektörler 5,303 -689 -11,884 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 871 -9,685 -28,200 NET HATA VE NOKSAN -61 1,978 -1,918 GENEL DENGE -810 7,707 30,118 REZERV VARLIKLAR 810 -7,707 -30,118 Resmi Rezervler 810 -7,707 -30,118 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi etkili oldu. Bunun yanında portföy yatırımlarında da 1 milyar 499 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.

Haziran ayında ayrıca resmi rezervlerde de 7 milyar 707 milyon dolarlık azalış yaşandı.