Merkez Bankası haziran ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında cari açık 2 milyar 934 milyon dolar oldu.
Açık geçen yılın haziran ayına göre 2 milyar 839 milyon dolar yükseldi.
19.8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Bunun sonucunda 6 aylık cari açık 19 milyar 804 milyon dolara ulaştı.
|2019 Ocak-Haziran
|2020 Haziran
|2020 Ocak-Haziran
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|185
|-2,934
|-19,804
|İhracat
|89,288
|13,222
|74,671
|İthalat
|96,260
|15,269
|92,912
|Mal Dengesi
|-6,972
|-2,047
|-18,241
|Hizmet Gelirleri
|26,251
|1,704
|16,288
|Hizmet Giderleri
|13,069
|1,998
|12,621
|Mal ve Hizmet Dengesi
|6,210
|-2,341
|-14,574
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|3,178
|600
|3,147
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|9,349
|1,170
|8,117
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|39
|-2,911
|-19,544
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|146
|-23
|-260
|SERMAYE HESABI
|18
|0
|-20
|FİNANS HESABI
|-668
|6,751
|8,376
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1,486
|223
|926
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|4,647
|226
|2,863
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|2,016
|-1,036
|-1,029
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|3,617
|-2,535
|-13,794
|Hisse Senetleri
|858
|-31
|-3,970
|Borç Senetleri
|2,759
|-2,504
|-9,824
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|7,198
|3,012
|-5,958
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|1
|0
|13
|Bankalar
|4,857
|2,466
|2,105
|Diğer Sektörler
|2,340
|546
|-8,076
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|3,104
|-2,243
|-3,506
|Merkez Bankası
|568
|256
|11,218
|Genel Hükümet
|-456
|-192
|-412
|Bankalar
|-2,311
|-1,618
|-2,428
|Diğer Sektörler
|5,303
|-689
|-11,884
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|871
|-9,685
|-28,200
|NET HATA VE NOKSAN
|-61
|1,978
|-1,918
|GENEL DENGE
|-810
|7,707
|30,118
|REZERV VARLIKLAR
|810
|-7,707
|-30,118
|Resmi Rezervler
|810
|-7,707
|-30,118
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3 milyar 413 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi etkili oldu. Bunun yanında portföy yatırımlarında da 1 milyar 499 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.
Haziran ayında ayrıca resmi rezervlerde de 7 milyar 707 milyon dolarlık azalış yaşandı.
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