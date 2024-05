"Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?

Dinlenmeye hepimizin ihtiyacı var ama bunu yapmak her zaman kolay olmuyor. İşe yetişmek, aileye yardım etmek, arkadaşlarla görüşmek, spor yapmak veya ev işlerini yapmak olsun, her zaman uğraşmamız gereken bir şeyler var gibi görünüyor.

Daha da kötüsü, kadınların dinlenmeye zaman ayırması genellikle daha zor. Bloom UK tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kadınlar iş ve kişisel yaşam arasındaki çizgilerin giderek bulanıklaştığını söylüyor.

Araştırma 10 kadından 9'unun bunun zihinsel sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya çıkardı. Ayrıca erkekler ev işleriyle 16 saat ilgilenirken, kadınların ise en iyi ihtimalle ortalama 26 saat ilgilendiği ortaya çıktı.

REST GAP: KADINLAR BEKLENTİLER SEBEBİYLE DAHA AZ DİNLENİYOR

Bu araştırmanın ardından İngiltere merkezli Stylist dergisi "rahatlama boşluğu" (rest gap) hakkında bir makale yayınladı. Temelde bu kavram, toplumsal baskılar ve kadınların isteklerini beklentiler sebebiyle ihtiyaç duydukları dinlenme alanından uzaklaştırması ve kadınların erkeklerden daha az uyuduğu ve dinlendiği gerçeğini anlatıyor.

Anneler, çalışan kadınlar, bekar kadınlar, evli kadınlar, yalnız kadınlar… Etrafımızdaki tüm kadınların çoğunlukla bir koşuşturma içinde olduğunu görüyoruz. Ve yine etrafımızda kendini önceliklendirmeyen, kendine dinlenme alanı yaratmayan ya da yaratamayan birçok kadın da görüyoruz.

Tam da bu noktada California'da çalışan psikolog LaWanda Hill, kadınların kendilerine vakit bulamadıklarını bu kadar güzel anlatan "rahatlama boşluğu" (rest gap) tanımının çıkmasının mutluluk verici olduğunu söylüyor.

Londra'da yaşayan psikoterapist ve "Gerçek Konuşma: İyileşme ve Kendini Sevme Terapilerinden Öğrenilen Dersler" (Real Talk: Lessons From Therapy on Healing and Self-Love) kitabının yazarı Tasha Bailey, toplumsal olarak kadınların kendilerine sıklıkla dinlenme izni vermemesinin pek çok farklı nedeni olduğunu söylüyor.

"KADINLAR OLARAK İNSANLARI MEMNUN ETMEYE HAZIRIZ"

Bailey, "Kadınlar olarak insanları memnun etmeye hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çocukluğumuzda genellikle bizi empati kurduğumuz ve işbirliği yaptığımız için kutlarlardı" ifadelerini kullanıyor ve ekliyor; "Sanırım bu durum birçok kadının kendi dinlenme ihtiyaçlarını göz ardı etmesine, dinlenmeden çalışmaya devam etmesine ve sonunda tükenmesine yol açıyor."

Hill de benzer bir görüş öne sürerek, kadınların çoğunlukla en azından yakın aile bireylerinin refahında sorumlu olduklarına inanarak büyüdüklerini söylüyor.