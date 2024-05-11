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        Haberler Gündem 3. Sayfa Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar - Son haberler

        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!

        İstanbul'da, kepenklerini kırarak girdikleri kuyumculardan milyonlarca liralık soygun yapan 9 kişilik şebeke yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında 25 yıl, bir diğeri hakkında ise 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerle birlikte biri uzun namlulu 4 silah, çok sayıda mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:25
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        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
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        İstanbul'da; Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar'da meydana gelen soygunlarla ilgili polis tarafından soruşturma açıldı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'da yer alan habere göre 3 kuyumcuda meydana gelen soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin plakaları değiştirilmiş çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdikleri görüldü.

        SOYGUN ANLARI KAMERADA

        Şüphelilerin kuyumcularda bulduklarını poşetlere koyarak çaldıkları anları da işyeri kameralarına yansıdı.

        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslere operasyon yapıldı.

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        9 ŞÜPHELİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Kiraladıkları havuzlu lüks rezidanslarda kaldıkları belirlenen 9 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet bilgisayar, takip cihazı, 6 yüz 24 bin 150 lira, 7200 dolar, altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

        HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ÇIKTI

        Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Sipan K.'nin (27) daha önceden 36 suç kaydı olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca 4 ayrı olaydan arandığı öğrenildi.

        Şüpheli Sabri S.’nin de 2 aranması bulunduğu ayrıca hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        10 OLAYIN FAİLLERİ OLDUKLARI SAPTANDI

        Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada sonucunda şüphelilerin 3 ayrı kuyumdan hırsızlık, Küçükçekmece’de bir evden hırsızlık, oto ve plaka hırsızlığı suçlarının aralarında bulunduğu 10 olayın failleri olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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        #istanbul
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