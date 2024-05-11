En çok kazandıran film serileri

STAR WARS



Herhangi bir kitap, resimli roman veya yayımlanmış başka bir kaynaktan sinemaya uyarlanarak değil, özgün senaryodan yola çıkılarak çekilen tek seri var filmde. O da ‘Star Wars’… Bugün filmlerin dizilerin yanı sıra birçok Star Wars kitabının ve resimli romanın yayımlanmış olması da ilgiye değer nokta. Her şey 1977’de gösterime giren ilk ‘Star Wars’ filmiyle başlıyor. İlgi çekici olan, ekipten birçok kişinin çekimler sırasında filmin başarısızlığa uğramasından duyduğu korkuydu. Yazan ve yöneten George Lucas ise projesine sonuna kadar inanıyordu. Sonunda haklı çıktı. 47 yıllık sürede sinemalarda gösterime giren 12 uzun metrajlı film, Star Wars markasının belki sadece belirli bir kısmını oluşturuyor ama toplam hasılata baktığınızda sıralamada ikinci sırada yer alıyor.

Toplam hasılat: $5,099,048,962