En çok kazandıran film serileri
'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın (Kingdom of the Planet of the Apes) gösterime girdiği hafta, sinema tarihinin en çok kazandıran seri filmlerine baktık. İşte Box Office Mojo sitesindeki verilere göre ABD ve Kanada gişelerinde en çok hasılat yapan 10 seri. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
- 1
ORTA DÜNYA
(Middle Earth)
J.R.R. Tolkien’in Orta Dünya’da geçen kitaplarından uyarlanan seri, 2001’de ‘Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’ (The Lord of the Rings: The Fellowship of Ring) ile başladı. Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, romanın hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayan ve gişelerde başarılı olan bir iş çıkardı. Romanları temel alan üçlemenin son filmi, 2003 yapımı ‘Kral’ın Dönüşü’ (The Return of the King), 11 Oscar’a ulaşarak tarihe geçti. Jackson, üçlemenin ardından Tolkien’in çocuk kitabı havasında yazdığı kısa romanı ‘The Hobbit’i neredeyse sayfa sayfa uyarlayarak yeni bir üçlemeye daha imza attı. 6 filmden oluşan, fantezi türündeki serinin en çok hasılat yapan filmi ‘Kral’ın Dönüşü’ oldu.
Toplam hasılat: $1,855,051,469
- 2
HIZLI VE ÖFKELİ
(Fast & Furious)
1998 yılında Vibe dergisinde yayımlanan, Ken Li imzalı ‘Racer X’ adlı makaleden Gary Scott Thompson, Erik Bergquist ve David Ayer tarafından uyarlanan, Rob Cohen’in yönettiği 2001 yapımı ilk film ‘Hızlı ve Öfkeli’ (The Fast and the Furious), yasa dışı otomobil yarışları çevresinde dönen alt kültüre odaklanıyordu. Gişelerde ulaştığı başarının ardından Gary Scott Thompson, devam filmleriyle seriyi sürdürdü ve 2000’li yılların en popüler serilerinden birine imzasını attı. Aksiyon türündeki seri, sokaklardaki otomobil yarışları dışında zaman içinde soygun ve casus filmlerinden de esinlendi. Aralarında ‘kan bağı’ olmasa da büyük bir aileyi andıran karakterlerin yer aldığı filmleri sayısı bugün 11’e ulaşmış durumda. Serinin yıldızları arasında Vin Diesel, ekibe sonradan katılan Dwayne Johnson ve Jason Statham gibi isimler yer alıyor.
Toplam hasılat: $2,010,101,331
- 3
JURASSIC WORLD
Universal Pictures ve Amblin Entertainment, Michael Crichton’ın ‘Jurassic Park’ adlı romanını 1990’da henüz yayımlanmadan satın aldı. Roman, klonlanmış dinozorların yaşadığı Jurassic Park adlı tematik eğlence merkezinde geçen hayatta kalma serüvenini konu alıyordu. Kitabın başarısının ardından Steven Spielberg’in yönettiği ilk film geldi. Spielberg, dinozorların kontrolden çıktığı parkta canını kurtarmak isteyen bir grup insanın hikayesinden sağlam bir gerilim çıkardı. 1993’te gösterime giren film, özel efektleriyle çok konuşuldu ve gişelerde geniş seyirci kitlesine ulaştı. Bugün artık daha çok Jurassic World olarak anılan seri, 6 filme ulaşmış durumda.
Toplam hasılat: $2,265,421,094
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- 4
JAMES BOND
İngiliz yazar Ian Fleming’in ilki 1953’de yayımlanan roman serisi, İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalışan 007 kodlu James Bond adlı bir ajanın serüvenlerini anlatır. Yapımcılar Albert R. Broccoli ve Harry Saltzman, 1961 yılında romanların film haklarını satın alırlar. İlk film 1962’de gelir. Terence Young’ın yönettiği ‘Dr. No’da, James Bond’u Sean Connery canlandırır. Geçip giden yıllar içinde sinema tarihinin en eğlenceli film serilerinden birine dönüşür. Seride James Bond, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig gibi aktörler tarafından canlandırılır. Son yıllarda en çok merak edilen konulardan biri, yeni James Bond’un kim olacağı? Telif hakları nedeniyle Eon dışında başka bir şirket tarafından 1967’de çekilen, James Bond’u David Niven’in canlandırdığı komedi filmi ‘Casino Royale’ genelde seriye dahil edilmez. Onun dışında 26 film vardır. Toplam hasılat: $2,273,796,409
- 5
BATMAN
İşte sinema tarihinin en eski ve güçlü ‘marka’larından biri. Serüvenine çizgi roman olarak başlayan ‘Batman’, radyo, televizyon, video oyunları, animasyon ve canlı çekim sinema filmleriyle giderek büyüyen bir seriye dönüştü. 1989’da Tim Burton’ın yönettiği ‘Batman’ ile başlayan DC Comics serisi, günümüzde 12 filme ulaşmış durumda. Ama biz Genişletilmiş DC Evreni’nde yer alan ‘Batman v Superman’i buradan çıkardık ve hesabımızı toplam 11 film üzerinden yaptık. Robert Pattinson’u ikinci kez Batman / Bruce Wayne olarak seyredeceğimiz yeni film 2026’da gösterime girecek.
Toplam hasılat: 2.450.449.387
- 6
X-MEN
20th Century Fox, çizgi roman X-Men’in film haklarını Marvel Comics’ten 1994 yılında satın aldı. O yıllarda Marvel henüz kendi film stüdyosunu kurmamıştı. Alternatif bir zaman akışında geçen resimli roman, sayıları giderek artan ve her biri farklı süper güçlere sahip mutantların hikâyesini anlatıyordu. 2000 yılında gösterime giren ve Bryan Singer tarafından yönetilen ilk filmin başarısı üzerine Fox, seriyi peş peşe gelen filmlerle sürdürdü. Marvel Sinematik Evreni’nin devreye girmesiyle gözden düşen seri, Deadpool’un gelişiyle yeniden yükselişe geçti. Toplam 13 filmin yer aldığı serinin en çok iş yapan halkası, 2016’da gösterime giren ilk ‘Deadpool’ filmi. Yazın gösterime girecek ‘Deadpool & Wolverine’ filmi ise Marvel Sinematik Evreni içinde yer alacak.
Toplam hasılat: $2,458,462,356
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- 7
GENİŞLETİLMİŞ DC EVRENİ
(DC Extended Universe)
Warner Bros, ‘Genişletilmiş DC Evreni’ için çalışmaları 2002’de başlatmıştı ama projenin hayata geçirilmesi, yıllar sürdü. İlk film 2013’te Superman’i yeni baştan karşımıza getiren ‘Man of Steel’di. Televizyon serileriyle de genişleyen evren bugün 15 filme ulaşmış durumda. Wonder Woman, Aquaman, Shazam, Black Man gibi süper kahramanların solo filmlerine yer veren seride; ‘Suicide Squad’ (2016), ‘Birds of Prey’ (2020) gibi farklı kahramanları buluşturan ansambl filmleri de görüyoruz. Ancak DC’nin yeni planı ‘DC Evreni’ adında yeni bir seri başlatmak gibi görünüyor. Genişletilmiş DC Evreni’nin şu ana kadar en çok iş yapan filmi ise ‘Wonder Woman’ (2017).
Toplam hasılat: $2,781,643,576
- 8
J.K. ROWLING'İN BÜYÜCÜLÜK DÜNYASI
(J.K. Rowling's Wizarding World)
İngiliz yazar J. K. Rowling’in ‘Harry Potter’ romanları ve filmleriyle kurduğu Büyücülük Dünyası (Wizarding World), 2016’da ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’ (Fantastic Beasts and Where to Find Them) filmiyle yeni bir faza geçti. ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’, Harry Potter filmleri kadar olmasa da gişelerde başarılı oldu. Ama peşinden gelen iki ‘Fantastic Beasts’ filmi, özellikle de üçüncüsü, gişelerde beklenenin altında kalınca ‘Büyücülük Dünyası’nın geleceği belirsizleşti. Buna karşılık, sekiz Harry Potter filminin gişede gösterdiği performans nedeniyle hâlâ sinema tarihinin en çok kazandıran serilerinden biri olmayı sürdürüyor.
Toplam hasılat: $2,884,087,807
- 9
STAR WARS
Herhangi bir kitap, resimli roman veya yayımlanmış başka bir kaynaktan sinemaya uyarlanarak değil, özgün senaryodan yola çıkılarak çekilen tek seri var filmde. O da ‘Star Wars’… Bugün filmlerin dizilerin yanı sıra birçok Star Wars kitabının ve resimli romanın yayımlanmış olması da ilgiye değer nokta. Her şey 1977’de gösterime giren ilk ‘Star Wars’ filmiyle başlıyor. İlgi çekici olan, ekipten birçok kişinin çekimler sırasında filmin başarısızlığa uğramasından duyduğu korkuydu. Yazan ve yöneten George Lucas ise projesine sonuna kadar inanıyordu. Sonunda haklı çıktı. 47 yıllık sürede sinemalarda gösterime giren 12 uzun metrajlı film, Star Wars markasının belki sadece belirli bir kısmını oluşturuyor ama toplam hasılata baktığınızda sıralamada ikinci sırada yer alıyor.
Toplam hasılat: $5,099,048,962
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- 10
MARVEL SİNEMA EVRENİ
(Marvel Cinematic Universe)
Listenin ilk sırasında yer alması, şaşırtıcı değil; çünkü sinema tarihinin en uzun serilerinden biriyle karşı karşıyız. İçinde tam 33 film birden var. 2008’de ‘Iron Man’ ile başlayan seri, 2000’li yıllar sinemasında sıkça karşımıza çıkan ‘filmlerden oluşan hayali evren’ fikrinin ilk örneklerinden biri. Öyle ki, seri fikrini yeni bir boyuta taşıdığı dahi söylenebilir. Marvel Sinema Evreni (MSE), sadece filmlerden değil aynı zamanda ‘faz’lardan oluşuyor. Örneğin şu an beşinci fazdayız ve 2023’ün kasım ayında vizyona giren ‘The Marvels’, beşinci fazın üçüncü filmi. 2024 yazında yine sinema salonlarında seyircilerle buluşacak ‘Deadpool & Wolverine’ ile MSE, yoluna devam edecek ve en çok kazandıran seri unvanını herhalde daha yıllarca elinde tutacak.
Toplam hasılat: $11,800,409,952