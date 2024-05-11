Fakat daha sonra Yeşim Erçetin, Fevzi Kardeseci'nin ölüm nedenine ilişkin başka bir açıklama yaptı. Erçetin, eşinin aslında intihar ettiğini söyledi. İlk önce neden yanlış bilgi verdiğini ise Fevzi Kardeseci'nin kardeşinin, ağabeyinin gerçek ölüm nedeninin bilinmesini istememesi olarak açıkladı.

Eşinin ölüm nedeninin ne olduğuna ilşikin açıklamasını, 'şüpheli ölüm' olarak yapılan yorumların son bulmaması üzerine değiştirdiğini söyledi.

Farklı açıklamalar, hafta boyu sürerken Fevzi Kardeseci, ABD'de toprağa verildi.