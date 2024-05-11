Haftaya onlar damga vurdu
Yeşim Erçetin ve Cem Yılmaz... Haftaya damgasını onlar vururken Justin Bieber, Hailey Baldwin, Cem Yılmaz, Kalben, Mehmet Ali Erbil ve Britney Spears'ın paylaşımları da bir hayli dikkat çekiciydi. Hepsi 'Panorama'da
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YEŞİM ERÇETİN
EŞİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMASINI DEĞİŞTİRDİ
İki yıl önce iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenip ABD'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin'in eşi hayatını kaybetti.
Yeşim Erçetin; önce, Fevzi Kardeseci'nin duşta kayıp başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini, eşinin cansız bedenini kendisinin bulduğunu söyledi.
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Kısa bir süre önce şiddet gördüğü için Fevzi Kardeseci'den boşanma kararı aldığını açıklayan Yeşim Erçetin, eşinin acı haberini şöyle duyurdu; "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam. Gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük."
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Fevzi Kardeseci'nin boşanma kararından kısa bir süre sonra ölmesi, akıllara 'şüpheli ölüm' düşüncesini yerleştirdi.
Bunun üzerine Yeşim Erçetin, konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak uzmanların; ölüm şeklinde şüpheli bir taraf olmadığını, kendisine eşinin banyoda kayıp düştükten sonra başını mermer zemine çarptığı yönünde bilgi verdiğini dile getirdi.
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Fakat daha sonra Yeşim Erçetin, Fevzi Kardeseci'nin ölüm nedenine ilişkin başka bir açıklama yaptı. Erçetin, eşinin aslında intihar ettiğini söyledi. İlk önce neden yanlış bilgi verdiğini ise Fevzi Kardeseci'nin kardeşinin, ağabeyinin gerçek ölüm nedeninin bilinmesini istememesi olarak açıkladı.
Eşinin ölüm nedeninin ne olduğuna ilşikin açıklamasını, 'şüpheli ölüm' olarak yapılan yorumların son bulmaması üzerine değiştirdiğini söyledi.
Farklı açıklamalar, hafta boyu sürerken Fevzi Kardeseci, ABD'de toprağa verildi.
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MEHMET ALİ ERBİL
DANS EDİP, TURİSTLERDEN PARA TOPLADI
67 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, sosyal medyayı sık sık kullanan ünlülerden. Özellikle sevgilisi Gülseren Ceylan ile olan fotoğraflarını sıkça paylaşıyor paylaşmasına ama artık eskisi kadar ilgi görmüyor.
Mehmet Ali Erbil'in gittiği bir restoranda dans edip, Arap turistlerden para toplaması ise sosyal medyada gündem oldu.
Görünen o ki Mehmet Ali Erbil'in ilişkisi 'out', şakaları 'in'...
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KALBEN
GÖZALTI MESELESİ
2014'te verdiği bir ev konseriyle yıldızı parlayan daha sonra videonun sosyal medyada yayılmasıyla ünlenen Kalben Sağdıç, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kalben Sağdıç'ın evine düzenlendiği operasyonda, 3 parça halinde toplam ağırlığı 15 gram olan uyuşturucu skunk ele geçirildi.
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Kalben Sağdıç, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Karakoldaki ifadesinde uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söyleyen şarkıcı, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip ardından hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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Kalben Sağdıç, yaşananların ardından takipçilerine bir açıklamada bulunmayı borç bilmiş olacak ki serbest kalır - kalmaz sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili kamera karşısına geçip konuştu.
Ünlü şarkıcı, yayımladığı videoda şu ifadelere yer verdi; "Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım... Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Kâh güzel, kâh acı günlerimizi paylaştıklarım. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum."
Bu yaşananlardan sonra hayranlarının Kalben'e nasıl bir tepki göstereceği önümüzdeki konserlerde gözler önüne serilecek.
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JUSTIN BIEBER - HAILEY BALDWIN
AĞLAMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
2018'de evlenen Justin Bieber Hailey Baldwin'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
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Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından ağladığı anların fotoğrafını yayımlayan Justin Bieber, sevenlerini meraklandırmıştı. O günden sonra neden ağladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmayan Bieber'ın gözyaşlarının nedeni böylelikle ortaya çıktı. Mutluluk gözyaşlarıymış...
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Justin Bieber ile Hailey Baldwin, anne ve baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla duyurdu.
Fotoğraflarda transparan beyaz bir elbiseyle eşine poz veren Hailey Baldwin'in karnının iyice belirginleştiği görüldü.
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Öte yandan Justin Bieber ile evlendiği andan bu yana Hailey Baldwin hakkında çok sayıda hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fakat bu iddialar her seferinde asılsız çıkmıştı.
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Ünlü çiftin paylaşımlarına bakacak olursak karnı iyice belirginleşmeye başlayan Hailey Baldwin'in, tüm gözler üzerindeyken bu sürece kadar hamile olduğunu herkesten gizlemesi ise büyük bir başarı olarak yorumlanırken konuyla ilgili paylaşımı küresel çapta büyük ilgi gördü.
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CEM YILMAZ
SAHNEYİ NEDEN TERK ETTİ?
Geçtiğimiz hafta Hasan Can Kaya ile olan polemikle gündem olan Cem Yılmaz, bu haftaya ise sevgilisi Necla Karahalil ile ayrılığı ve İstanbul'daki gösterisi sırasında yaşadıklarıyla damga vurdu.
Salondaki iki seyirci ünlü komedyenin sabrını yeteri kadar zorlamış olacak ki olaylar yine Cem Yılmaz'ı izlemeye gelen bir başka seyirci tarafından sosyal medya hesabından şöyle anlatıldı; "Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın, Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Kadın, yüksek sesle devamlı olarak 'Evet, ben de', 'Aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem; 'Bu iş şova döndü' diyerek salonu terk edip kulise gitti."
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Cem Yılmaz, iki seyircisinin taşkınlık yapması nedeniyle bir süre sahneyi terk eti. Taşkınlık yapan iki seyircinin dışarı çıkarılmasının ardından sahneye dönerek gösterisine devam etti.
Cem Yılmaz, daha sonra konuyla ilgili sessizliğini bozup, o geceye dair şu açıklamayı yaptı; "Bugün hiç takip edemedim geçen hafta olan bir hadise haber yapılmış... Yazılan doğru değil. 2000 kişinin konforu için seyircim, sahneye uzak bir bölgede 2 kişinin taşkınlık yaptığını ve sahneyi duyamadıklarını söyledi. Ben de konfor sağlandıktan sonra devam ettim. Seyirci şöyle dedi; "O da sahneden indi" ne yahu? Dün mü başladık bu işe? Gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor ikrah geldi ha! :) Allah'tan oyunlar bitiyor biraz kafa dinlersiniz hazirandan sonra."
Bu arada, Cem Yılmaz ile Necla Karahalil, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı...
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BRITNEY SPEARS
'HER ŞEY YOLUNDA' MESAJI
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla alay konusu olan Britney Spears, geçtiğimiz hafta Los Angeles'taki bir otelden çıplak halde, battaniyeye sarılı olarak kapı dışarı edilmişti. Onun için bir de kapıda ambulas hazır edilmişti.
Erkek arkadaşıyla kavga edip sinir krizi geçirdiği ve ardından otel çalışanlarıyla müşterilerini de taciz ettiği ileri sürülen 42 yaşındaki ünlü popçu, iddiaları reddettiği açıklamalar yapmıştı.
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Britney Spears, kaldığı otele erkek arkadaşı Paul Soliz'in geldiği 2 Mayıs gecesinde sinir krizi geçirmediğini, sadece takla atarken kendi kendine ayak bileğini yaraladığını açıklamıştı.
Bir dönemin pop yıldızı, otel çıkışındaki dağınık görüntüsü, 2008'de geçirdiği sinir krizi anını hatırlatmıştı.
Daily Mail'e konuşan bir kaynak ise Britney Spears'ın büyük bir panik atak geçirdiğini ve annesinin sağlık görevlilerini çağırmasından korktuğu için otelde çıldırdığını, zihinsel olarak iyi olduğunu ancak ayak bileğini ağır şekilde yaraladığını söylemişti.
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Britney Spears da olaylı gecenin ardından yaptığı açıklamada, tuzağa düşürüldüğünü söyleyerek, annesi Lynne Spears'ı suçlamıştı.
Uzun süredir ayrı yaşayan Britney Spears ile Lynne Spears, ünlü şarkcının babası Jamie Spears ile olan 13 yıllık vasilik davasının sona ermesi ve 30 yaşındaki eski eşi Sam Asghari'den boşanmasının ardından yakın zamanda yeniden bağlantı kurmuş, ilişkileri gelişmişti.
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Son dönemde rutin hale getirdiği dans videolarına ara vermiş olması Britney Spears'ın psikolojisi hakkındaki iddiaları güçlendirmişti.
Takipçilerini bir hayli endişelendiren ABD'li şarkıcı, tüm bunların ardından üzerinde beyaz bir bluz ve bikini altıyla dans ettiği videosunu paylaşarak artık rutine döndüğünün, her şeyin yolunda olduğunun mesajını verdi.
Görünen o ki Britnel Spears, sosyal medyanın efendilerinden biri olmaya devam edecek.