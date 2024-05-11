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Gamzeler gençlikle ve güzellikle ilişkilendiriliyor.

Pek çok insan yanak gamzesini çekici ve havalı buluyor.

Bu nedenle gamzesiz insanların makyajla, egzersizle, kalemle bastırarak ya da değişik aletlerle yüzlerinde gamze çıkarma gayretine girmeleri oldukça sık karşılaşılan bir durum.

Konu çok popüler olduğu için şu an bunun envai çeşit örneğini sosyal medyada bulmanız mümkün. Özellikle TikTok, gamzeli görünmeyi başarılı bir şekilde taklit edebilen kullanıcıların paylaşımlarıyla dolu. Pek çok gamze meraklısı, gamze yapan aletlerin videolarını paylaşıyor.

Aşağıdaki gamze yapıcı alet TikTok'ta #dimplemakers hashtag'iyle 60,9 milyon kez görüntülendi.

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Ancak uzmanlara göre bunlar geçici çözümler. Kesin çözüm elbette var 1.500 dolarlık ameliyatlar “hep gamzelerim olsun istemiştim” diyenlerin en yeni estetik trendi haline geldi. Yeni trend: Gamze estetiği... Gamze aslında bir kusur ve babadan geçiyor Bilim insanları gamzeleri yüz kaslarının kısa olmasından kaynaklanan bir kusur olarak tanımlasalar da birçok kültürde gamze güzelliğin ve çekiciliğin bir işareti. Yanaklardaki bu sevimli çukurlar gülümsemeyi iyice parlatan bir unsur olarak görülüyor ve bir arzu nesnesi olarak herkesin sahip olmak istediği bir özellik olarak öne çıkıyor. Gamzelerin baskın bir genetik özellik olması ve daha çok babadan geçmesi nedeniyle kalıtsal olduğu varsayılıyor. Gamzeye talebin geçmişten bile örnekleri var REKLAM Gamze yapıcı aletler TikTok trendinden çok daha uzun süre önce denenmişti. 1936 yılında Isabella Gilbert tarafından icat edilen "gamze oluşturucu", yanaklara baskı yaparak yanakların çukur olmasını sağlıyor ve yüze gamzeli görünüm kazandırıyordu. Bu ilginç alet bir yayla birbirine bağlanan 2 düğmeden oluşuyordu.

Kadınlar bu icadı kullanarak yanaklarında gamze çıkmasını sağlıyordu ancak 1940’lı yıllarda bazı araştırmacılar, bu basit cihazın uzun süre kullanılmasının kansere yol açabileceğini söyledi ve cihazın satışı yasaklandı. Evde gamze nasıl çıkartırsınız? TikTok'ta güzellik konusuna kafayı takanların son zamanlarda ilgilendiği konu eğer size genetik olarak gamze geçmemişse bu gamzeleri evde nasıl elde edebileceğiniz... Hiçbir konuda sınır tanımayan TikTok kullanıcıları bu konuda pek çok seçenek sunuyor. Egzersiz yapanlardan, yanaklara kalem basanlara kadar pek çok yöntem gösteriliyor.

REKLAM Örneğin Arwa isimli kullanıcı her bir elmacık kemiğine bir parmağını 30 saniye boyunca batırıyor ve dairesel hareketlerle ileri geri çeviriyor. Kısa bir süre sonra, dudak kalemi gibi görünen şeylerle işlemi tekrarlıyor. Sonra ekranda gamzeleri beliriyor. "Gamze yapıcı” isimli alet kavisli bir tele ve uçlarında inci benzeri toplara sahip kiraz şeklinde bir alet ve bir girinti oluşturmak için yanağın iç ve dış taraflarını sıkıştırıyor.

Kalıcı gamzeler 1500 dolar (48 bin 500 TL) Potansiyel olarak cilt hasarı, kalıcı sinir hasarı ya da yara izi bırakan tehlikeli kendin yap yöntemleriyle yetinmeyen bazı estetik bağımlıları ise, bu basit ve çocuksu özellik için bıçak altına yatarak daha kalıcı bir çözüm istiyor. En az 1.500 dolar veya daha fazlasını gözden çıkararak "gamze estetiği" yaptırıyor ve bu işlemi “dişçiye gitmeye” benzetiyor. Olacak iş değil dediğinizi duyar gibiyiz.

REKLAM İnsanlar neden gamze estetiği yaptırıyor? Gamzeli bir gülümseme nadir görülür. Dünya nüfusunun yalnızca yaklaşık yüzde 20'si doğal gamzelere sahiptir. Ve biz de her zaman sahip olamayacağımız şeyler isteriz. Süper model Miranda Kerr gamzelerinden talep edenlerin yanısıra, zamanla gamzesini kaybetmiş olanlar da gamze estetiği yaptırabiliyor. Yaşlanmaya bağlı yüzdeki yağ kaybı nedeniyle insanlar gamzelerini kaybedebiliyor ya da ergenlikteki kilolar dağıldığında gamzeler kaybolabiliyor.

Gamze estetiği nasıl yapılıyor? Temel olarak, gamzelere yalnızca onlarla doğduysanız sahip olabilirsiniz. Bazı uzmanlar cerrahi bir yol izleseniz bile doğal bir görünüme kavuşulamadığını savunuyor. Bazısı da gerçekten gamzeli olmanın tek yolunun genler ya da ameliyat olduğunu söylüyor. Yani ya gamzeli doğarsınız ya da ameliyat olursunuz demek istiyorlar. Gamze estetiğinde hastanın yanağının iç kısmından yaklaşık iki santimetrelik küçük bir kesi yapılıp yanak kasından parça çıkarılıyor ve orada kısmi çukurluk oluşturuluyor.

Gamze ya vardır ya yoktur! Tüm estetik trendlerde olduğu gibi, gamze saplantısının da yakında azalabileceğini çok rahatlıkla öngörebiliriz. Trendler gelip geçer. Meme büyütme operasyonlarından pişmanlık duyup implantlarını çıkaran ünlülere bakın. Üstelik gamze ameliyatının geri döndürülmesi oldukça zor. Gamze ya vardır ya yoktur.