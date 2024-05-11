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        Haberler Magazin Ediz Hun: Sadece 5 kişi kaldık

        Ediz Hun: Sadece 5 kişi kaldık

        KKTC'de düzenlenen Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılan Ediz Hun, Yeşilçam sinemasının artık geride kaldığını belirterek, o dönemlerden az sayıda sanatçının kaldığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:29
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        KKTC’de Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı’na katılan Ediz Hun, “Yeşilçam sineması bitti, yok artık” diyerek o yıllardan geriye az sayıda sanatçı kaldığını söyledi. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen sanatçı, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği söyleşide soruları da yanıtladı. Konuşmasında çok çalışmanın önemine vurgu yapan Hun; “Çok çalışırsanız, başarı bir gün mutlaka sizi bulacaktır” tavsiyesinde bulundu.

        Cüneyt Arkın - Ediz Hun

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        Ediz Hun, söyleşi sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yeşilçam sineması hakkında konuşan 84 yaşındaki sanatçı, o yıllardan geriye az sayıda isim kaldığını söyledi: Yeşilçam sineması bitti, yok artık. Son geriye kalanlar bizleriz. Bizlerden sonra maalesef kimse kalmayacak. Çünkü zaman geçiyor. En yaşlı dördüncü oyuncu benim. Birinci; Ahmet Mekin, 1932 doğumlu. Sonra İzzet Günay var, çok kibar bir adamdır, o 1934’lü. Göksel Arsoy; 1936’lı. Ben de 1940’lıyım. Benden sonra bir Kadir İnanır kaldı. Tarık Akan da rahmetli oldu, başka kimse kalmadı. Hanımlardan ise Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın var.

        Ediz Hun - Filiz Akın

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ediz Hun
        #Yeşilçam
        #Türkan Şoray
        #Filiz Akın

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