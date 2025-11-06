Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, tarımsal üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar Türk Lirası artırıldı.

