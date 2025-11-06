Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.073,27 %0,94
        DOLAR 42,2011 %0,21
        EURO 48,8207 %0,34
        GRAM ALTIN 5.399,32 %0,19
        FAİZ 39,89 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 65,22 %0,29
        BITCOIN 101.291,00 %0,21
        GBP/TRY 55,5016 %0,19
        EUR/USD 1,1551 %0,03
        BRENT 63,38 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 8.828,32 %0,19
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesi 50 milyar lira artırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 23:37 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesi artırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti ve MHP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edilen önergeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi, tarımsal üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanabilmesi için 50 milyar Türk Lirası artırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hazine ve Maliye Bakanlığı
        #haberler
        #TBMM plan ve bütçe komisyonu
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe puanı kaptı!
        Fenerbahçe puanı kaptı!
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Kıvanç Uman’ın ölümünde cezalar artırıldı
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        Gebze'deki çökme nedeni zemin
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        BMGK Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Samsunspor Avrupa'da doludizgin!
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        "1 ülke daha İbrahim Anlaşmaları'na katılacak"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Habertürk Anasayfa