Psikiyatrist Haydar Dümen hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri... Cinsel konularda yaptığı açıklama ve tedavilerle, renkli kişiliğiyle toplumun yakından tanıdığı psikiyatrist Haydar Dümen, 92 yaşında kovid nedeniyle hayatını kaybetti.
10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Haydar Dümen'in 10 gündür Beykent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Dümen, yakınlarının katılımıyla düzenlenen cenazenin ardından toprağa verildi.
BİRÇOK GAZETE VE TELEVİZYONDA ÇALIŞTI
Uşak'ın İkisaray köyünde doğan Haydar Dümen, Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun oldu. Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı unvanı almıştı. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olan Dümen, birçok gazete ve televizyonda çalışmıştı.
MİZAH ANLAYIŞIYLA CEVAPLAR VERİRDİ
Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.
SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNULMUŞTU
29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir’deki bürosu Hüseyin Aslan adlı silahlı saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur. 2013 yılında Hüseyin Aslan, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edildi. Dümen, çok sayıda kitaba imza atmıştı.
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