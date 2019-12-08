08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da 15 yaşındayken evlendiğinde maddi imkansızlıklar nedeniyle gelinlik giyemeyen 85 yaşındaki Döndü Metin'in hayalini torunu gerçekleştirdi. Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Metin, 15 yaşındayken İbrahim Metin ile evlendi.
İmkansızlıklar nedeniyle düğününde gelinlik giyemeyen Metin'in 10 çocuğu ve 28 torunu dünyaya geldi.
"BİR HAYALİM VAR, GERÇEKLEŞTİRİR MİSİN"
AA'da yer alan habere göre yaklaşık 30 yıl önce eşini kaybeden Metin, torunu Tülay Sezmiş'i bir gün yanına çağırarak, "Bir hayalim var onu gerçekleştirir misin? Hayatımda hiç gelinlik giymedim. Ölmeden tek isteğim gelinlik giymek" dedi.
Sezmiş eşi Serhat Sezmiş ile ninesinin 70 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Bir restoranı kiralayan ve gerekli hazırlıkları yapan Sezmiş çifti, bütün aileyi bir araya getirdi.
HEM OYNADI HEM TÜRKÜLER SÖYLEDİ
Çift, bütün aileye konuşma yaptığı sırada büyük bir sürprizlerinin olduğunu belirtti. Bu sırada en büyük torunlarının kolunda beyaz gelinliği ile restorana giren Döndü nine, hem oynadı hem de türkü söyledi.
GELİNLİĞİ İKİ SAAT ÇIKARMADI
Çocuklarına ve torunlarına seslenen Döndü Metin, "Hepiniz cümleten hoş geldiniz. Sağ olun yavrularım. Çok mutluyum. Hayalim gerçek oldu. Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Tülay Sezmiş de, babaannesinin hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Babaannesinin çok eğlendiğini anlatan Sezmiş, "Normalde etkinlikte 10 dakikalığına gelinlik giyecekti ama 2 saat üzerinden çıkarmadı. İnanılmaz mutluydu. 20 yaşındaki genç bir kız gelinliği giyse bu kadar mutlu olamazdı" diye konuştu.
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