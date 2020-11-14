Meteoroloji'den önemli uyarı! Şiddetli sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Alınan son verileri göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batısı hafif sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 16, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 19, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 16, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

BURSA: 14, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

KÜTAHYA: 12, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

MANİSA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı.

MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 22, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 22, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

KONYA: 14, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı.

BOLU: 12, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 11, Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

ZONGULDAK: 14, Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 17, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 16, Parçalı bulutlu.

RİZE: 17, Parçalı bulutlu.

KARS: 9, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

ERZURUM: 9, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

VAN: 12, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 19, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 17, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu ve açık.

HAKKÂRİ: 12, Az bulutlu.