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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında),Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK BATIDA 2-4 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklığının ise iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İşte yapılan son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 6, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

İSTANBUL: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

İZMİR: 17, Az bulutlu.

KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu.

MANİSA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 15, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 19, Az bulutlu.

HATAY: 15, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

KONYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

KASTAMONU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu.

TRABZON: 10, Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu.

ELAZIĞ: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı.

MALATYA: 3, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 0, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

GAZİANTEP: 8, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.