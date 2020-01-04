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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte alının son tahminlere göre yurdumuzda hava durumu ve sıcaklıklar...

ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 13, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ANTALYA: 17, Parçalı bulutlu.

HATAY: 10, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 4, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 9, Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu.

TRABZON: 10, Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu.

ERZURUM: -1, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

KARS: -2, Çok bulutlu.

MALATYA: 5, Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu.

VAN: 1, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 6, Çok bulutlu ve yağmurlu.

GAZİANTEP: 7, Çok bulutlu ve yağmurlu.

ŞANLIURFA: 8, Çok bulutlu ve yağmurlu.