Meteoroloji'den yarın için Marmara'ya kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi´nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre rüzgarın yarın bölge genelinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.