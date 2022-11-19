Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede sağanak! Fırtına geliyor!

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile G.Antep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 60 KM OLACAK

Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yurt genelinde rüzgarın saatteki hızının 60 km olacağı bildirildi. Bursa ve Balıkesir için Meteoroloji sarı alarm veriyor. Marmara'nın güneyinde kısa süreli fırtına bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN BİRAZ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 21, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu.

BURSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli fırtına.

KIRKLARELİ: 22, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA: 23, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 22, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

SİNOP: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

SAMSUN: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

ELAZIĞ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 18, Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı.

SİİRT: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.