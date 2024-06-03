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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevresinde yağmur beklenirken, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 07:31 Güncelleme: 03.06.2024 - 07:31
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        Sıcak hava uyarısı! 3 ila 8 derece üstünde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 34°

        Adana

        Güneşli 41°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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