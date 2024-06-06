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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri (Elmalı ve Korkuteli), Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM İstanbul Güneşli 30° Ankara Kısmen Güneşli 33° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 43° Trabzon Güneşli 26° Bursa Kısmen Güneşli 31° Adana Güneşli 44° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 29° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu KIRKLARELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 31°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu A.KARAHİSAR °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM DENİZLİ °C, 39°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 39°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu ADANA °C, 43°C Az bulutlu ve açık, zamanla Toroslar mevkii parçalı bulutlu ANTALYA °C, 41°C Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri (Korkuteli ve Elmalı ) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR °C, 36°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 40°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 33°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM ESKİŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı BOLU °C, 31°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu SİNOP °C, 28°C Az bulutlu ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ARTVİN °C, 30°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu SAMSUN °C, 27°C Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu REKLAM TOKAT °C, 35°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu TRABZON °C, 26°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı KARS °C, 27°C Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu MALATYA °C, 36°C Az bulutlu ve açık VAN °C, 26°C Az bulutlu ve açık