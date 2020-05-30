SON DAKİKA: Hatay'da yayla dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var - HABERLER

İHA

Edinilen bilgiye göre, Amanoslar'da bulunan Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki 31 PG 304 plakalı otomobil, Kocadüz yaylası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, uçuruma yuvarlanan araçtakileri uzun uğraşlar sonucu çıkartabildi.

Meydana gelen kazada araç bulunan sürücü Ömer Tüzün ile yolcu olarak bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre; araçta sıkışan Elif Rana Tüzün (6),Seçil Su Edik (5),Fatma Edik (8) ile Sariye Tüzün ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların, Dörtyol ve İskenderun ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.