Hastanede bıçaklı saldırı! Kızını darbetti, görevliyi yaraladı

Son dakika haberine göre korkunç olay, merkez Şahinbey ilçesindeki özel bir hastanenin acil servis polikliniğinde 2 gün önce yaşandı.
İddiaya göre rahatsızlanan çocuğunu hastaneye getiren kızını götürmek için acil servise gelen Orhan D. (50) hastanede dehşet saçtı.
ACİL SERVİS ÖNÜNDE KIZINI KOVALADI
İHA'da yer alan habere göre onunla birlikte gitmek istemeyen kızını zorla götürmeye çalışan Orhan D. ilk önce kızına ardından sağlık çalışanlarına saldırdı.
Acil Servis önünde kızını kovalayan baba Orhan D.’ye sağlık çalışanları engel olmak istedi. Sağlık çalışanlarının engellemesi üzerine onlara bıçak çeken saldırgan baba, hastanede korku dolu anlar yaşattı.
GÖREVLİYİ BIÇAKLADI
Hastanenin içerisine koşan kızının peşinden giden Orhan D., hastane koridorlarında elinde bıçakla dolaşarak kızını aradı. Olayda "Beyaz kod" veren sağlıkçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Saldırgan baba kendisini sakinleştirmeye çalışan ambulans şoförü Bülent Arık'ı (45) iki kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken Orhan D. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KORKU DOLU ANLAR KAMERADA
Dehşete düşüren anlar ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın, kendisiyle gelmek istemeyen kızını acil servis önünde kovaladığı anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde babanın sağlıkçılara bıçak çektiği anlar da yer alırken saldırganın elinde bıçakla dolaşması ve bir odaya tekme atarak girmesi kameraya yansıdı.
Hastane çalışanının 112’yi aradığını gören babanın telefon kablosunu kesmesi ve çalışanın korkudan masanın altına saklanması da görüntülere anbean yansıdı.
Hastanede yaşanan olayın aile içi şiddetle ilgili olduğunu söyleyen Hastane Genel Müdürü ve Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Cengiz Bayram, olayın hastanede yaşanmasından dolayı sağlıkçıların hanımefendiyi korumak için mücadele ettiklerini belirtti.
"ARKADAŞIMIZ ÖLEBİLİRDİ"
Babanın sağlıkçılara bıçak çekerek saldırmaya çalıştığını kaydeden Bayram, "Bir sağlıkçı arkadaşımızı 2 kolundan bıçakla yaralamış. Allah göstermesin arkadaşımız ölebilirdi de. Toplum olarak kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar oluşturduğumuz sürece şiddetin sonu gelmeyecek. Bu gibi olayları görmeye devam edeceğiz. Tabi ki bu olayın bir affı ve özrü olamaz. İnsanlar gerçekten gün geçtikçe daha sinirli ve saldırgan oluyor. Allah'a çok şükür ki bir hayati tehlike olmadı. Zaten hemen arkadaşımızın tedavisi yapıldı. İnşallah kısa zamanda iyileşecek. Ancak sağlıkta şiddeti bizi yönetenlerin kökten çözmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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