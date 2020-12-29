Esnafa yüzde 50 faiz indirimi

Halkbank, 2021 yılında Türkiye ve KKTC'deki esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlayacak. Faiz indirim oranı, bakiyesi 2021 yılına devreden bu kapsamdaki kredilere de uygulanacak. Bazı meslek gruplarına sağlanacak kredide yüzde 100 faiz indirimi öngörülüyor.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara 1 Ocak-31 Aralık 2021 arasında yüzde 50 faiz indirimli kredi sağlanacak. Faiz indirimi ilgili kararlar çerçevesinde kullandırılmış ve bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için de geçerli olacak.
YÜZDE 100'Ü BULACAK
Faiz indirimi, geleneksek, kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren sanatkârlara kullandırılan krediler ile 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve belgesiyle ilgili meslek kolunda kendi işletmesini kuran girişimci esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak krediler ile bunların bakiyesi 2021 yılına devredilen kredileri için %100 olarak uygulanacak. KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda, 100.000 TL'ye kadar yüzde 100 faiz indirim oranına sahip kredi sağlanacak. Ancak bu kredi olanağından bakiyesi 2021 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak.
Esnaf ve sanatkârlara, makine, ekipman ve demirbaş alımı, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.
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