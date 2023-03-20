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Haberler İş-Yaşam Son dakika: İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek büfelerinde 300 gramlık Ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını açıkladı. Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 10 TL olarak duyurmuştu

Giriş: 20.03.2023 - 12:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul Halk Ekmek Ramazan pidesi fiyatları açıklandı
HABERTURK.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek büfelerinde Ramazan pidesinin 5 liraya satılacağını açıkladı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımız Ramazan'da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FIRINCILAR FEDERASYONU 10 TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı bugün yaptığı açıklamada "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL. Bu sene yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana gelmiş oluyor" bilgilerini paylaşmıştı.

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