DHA

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken, insanı şoke eden bir olay da Bursa'da kameraya yansıdı. Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi´nde dün akşam yapılan kına gecesine yaklaşık 300 kişi katıldı. Maske takılmayan ve sosyal mesafeye uyulmayan eğlencede, koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.