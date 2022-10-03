Korkunç olay, Ankara'daki Turkuaz Konutları'ndaki lojmanda meydana geldi. Hakim Serkan Tüzün, lojmandaki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce eşini vurdu, ardından da intihar etti. Habertürk Ankara Büro'nun edindiği bilgilere göre, Serkan Tüzün ve eşi İlksen Tüzün, olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan Tüzün ve eşi İlksen Tüzün'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. '12 YIL KIZIMI DIŞARI ÇIKARMADI' DHA'nın haberine göre de Hakim Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

Komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tüzün çiftinin öldüğü belirlendi. Çiftin cesetleri, polisin yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayı duyarak şehir dışından gelen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını öne sürerek, şunları kaydetti: "Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi" diye konuştu. Fotoğraflar: DHA