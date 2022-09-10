Canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilmeyen Fed faiz toplantısı bu ay sonunda yapılacak. Fed faiz kararı öncesi piyasalarda hareketlilik söz konusu. Yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da etkiledi. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül Kapalıçarşı gram altın ve çeyrek altın fiyatları anlık son durum verileri...

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