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Habertürk Mehmetçiğin yanında...

Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin ve Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Türkiye'nin en önemli sınır boyu üslerinde Mehmetçiği ziyaret etti. Çetiner Çetin, Şırnak Namaz Dağı, Hakkari Varkavik Askeri Üssü, İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi, Van'da Tendürek Dağı'nda ve Şırnak'taki Kato Dağı'nda izlenimlerini aktardı...

20.12.2020 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! Habertürk Mehmetçiğin yanında... - Haber
Habertürk Mehmetçiğin yanında...
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HABERTURK.COM

Habertürk, sınır bölgelerinde nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret ederek, bölgedeki durumu aktardı.

Habertürk Dış Polika Koordinatörü Çetiner Çetin, Güvenlik Uzmanı ve Bahçeşehir Öğretim Üyesi Abdullah Ağar ve Kameraman Hasan Dönmez ile Mehmetçikle ve Valilerle görüşerek bilgi verdi.

NAMAZ DAĞI'DAN

Habertürk, Cudi, Kato ve Harekol dağlarının kesişiminde bulunan Namaz Dağı'nda Jandarma Komandoları'nın bulunduğu askeri üssü ziyaret etti.

VARKAVİK ÜSSÜ'NDE

Habertürk Dış Politikalar Koordinatörü Çetiner Çetin, sıfırın altında 20 derecede Irak sınırındaki Varkavik Askeri Üssü'nde nöbet tutan Özel Harekat Timleri'nin yanında.

DÜZTEPE ÜSSÜ

Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki 3450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile konuştu.

TENDÜREK'TE

Habertürk, Van'ın Çaldıran ilçesinde -12 derecede Tendürek Dağı'nda güvenliği sağlayan Jandarma Özel Kuvvetler ile bir araya geldi. Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, bölgedeki askerlerle konuştu...

KATO DAĞI'NDA

Habertürk Dış Haberler Koordinatörü Çetiner Çetin, Kate Dağı'nda nöbetteki askerleri ziyaret etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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