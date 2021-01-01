Köprü geçiş ücretlerine zam

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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı.

KGM'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu köprülerde, yapılan yüzde 26'lık zamla otomobillerin geçiş ücreti 10.5 liradan 13.25 liraya yükseldi. Motosiklet geçiş ücreti ise yüzde 23.5 artışla 5.25 liraya yükseldi.

KGM tarafından yayımlanan yeni tarifeler:

SINIF ARAÇ TİPİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL) 1 AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 13,25 2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 17,00​ 3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 37,00 4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 73,50 5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 97,75 6 MOTOSİKLETLER 5,25

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 117.9 liradan 147.5 liraya yükseldi.

ARAÇ SINIFI ​OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ 1 ​147,50​​ ₺ ​2 236,00 ₺ ​3 280,00 ₺ ​4 371,50 ₺ ​5 468,50 ₺ ​6 103,00 ₺

Bir diğer YİD projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise ücret (sadece köprüden geçiş ücreti) 21.90 liradan 27.5 liraya çıktı.

ARAÇ SINIFI ​​ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ 1 ​ 27,50 ₺ ​2 ​ 36,50 ₺ ​3 ​ 67,50 ₺ ​4 ​ 171,50 ₺ ​5 ​ 213,50 ₺ ​6 ​ ​ 19,90​ ₺

Bunların yanında otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 2020'de 292 lira olan geçiş ücreti 367 liraya yükseldi.