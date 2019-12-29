Son dakika haberleri... Yarış drone ile bir yılda çekti! Baş döndüren güzellikler

İHA

Türkiye'nin doğal güzelliklerini daha önce hiç görülmemiş bir şekilde FPV drone'u ile görüntüleyen Burak Altıparmak'ın çektiği görüntüler büyük beğeni topladı.

Özel yapım FPV drone'u ile Türkiye'nin doğal güzelliklerini tanıtmak için havadan çeken Burak Altıparmak, bir yıl boyunca çektiği görüntüleri video klip yapıp sosyal medyada yayınladı. Klipte İstanbul'da bulunan Ayasofya Müzesi'nden, Trabzon Uzungöl'de bulunan ormanlara, Araklı'da bulunan Asmasu Şelalesi'nden, Beyaza Bürünen Ilgaz Dağları'na, Kapadokya'da bulunan peri bacalarından, Afyonkarahisar'daki Karahisarlı Kalesi'ne kadar bir çok farklı yeri havadan görüntüledi.

Beyaza bürünen Ilgaz Dağları'ndaki ağaçların arasından hızla giden drone kamerasına yansıyan kareler masalsı görüntüler oluşturdu. Araklı'da bulunan Asmasu Şelalesi'nde ise doğanın eşsiz güzelliği görüntülere yansıdı. Şile deniz seviyesine çok yakın bir şekilde havadan görüntülenen gün batımı ise kartpostallık manzaralar oluşturdu.

FPV (First-person view) tarzındaki drone'lar tamamen manuel kullanıldığı için normal drone'lardan daha zor bir şekilde kumanda ediliyor. Uçuş için bütün kumanda tamamen pilotta oluyor.