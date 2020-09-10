Türk-Yunan heyetleri görüştü!

Son dakika bilgilerine göre, Türkiye- Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantı tamamlandığı bildirildi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.