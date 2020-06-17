Türk heyetten Libya çıkarması!

AA

Reuters haber ajansında yer alan son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Libya'ya gittiği bildirildi.

Libya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, içlerinde Bakan Çavuşoğlu, Bakan Albayrak ve Fidan'ın bulunduğu Türk heyetinin Trablus'a gittiği aktarıldı.

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