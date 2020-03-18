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Son dakika bilgilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs sebebiyle Kanada ile sınırların geçici süreliğine karşılıklı olarak kapatılacağını duyurdu.

Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada ile karşılıklı anlaşarak, kuzey sınırımızı zaruri olmayan gidiş-gelişlere kapatıyoruz. Ticaretimiz bundan etkilenmeyecek. Detaylar yakında " ifadelerini kullandı.

Bu sürecin geçici olduğunu belirten Trump, kararın ne zaman uygulanacağına dair bilgi paylaşmadı.