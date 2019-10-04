04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal medyada Dyson Lin isimli bir kişi "İstanbul'da 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde deprem" olacak diyerek paniğe neden olmuştu. "Taiwan Quake Forecast Institute" isimli şirketin kurucu olduğunu iddia eden Lin'e, Tayvan hükümeti tarafından "deprem söylentileriyle paniğe yol açtığı" gerekçesiyle 6 bin dolar para cezası kestiği ortaya çıktı.
Twitter'dan sözde deprem araştırmalarını paylaşarak deprem kehanetinde bulunan Japon olduğu söylenen ancak Tayvanlı olan Dyson Lin hakkında gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.
— 台灣地震預測研究所 (@dysonlin1) October 4, 2019
Dyson Lin, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 10 gün içerisinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geleceği konusunda sosyal medyada paniğe neden olmuştu.
Gazeteci Özcan Tikrit, Dyson Lin'in Japon değil Tayvanlı olduğunu söylerken, "Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü" isimli bir kuruluş olmadığını da belirtti. Tayvan hükümetinin "deprem söylentileriyle paniğe yol açma" suçlamasıyla 6 bin dolar para cezası kestiği de belirlendi.
— ozcantikit (@ozcantikit) October 4, 2019
Not: 'Mr. NoBody'nin Türkçe karşılığı olarak 'Bay Hiçkimse' kullanılıyor.
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