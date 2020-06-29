İHA

Sivas'ta edinilen bilgilere göre, kaza, sabaha karşı 02.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi Eski Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Ş.E yönetimindeki otomobil ile A.K idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre araçta sıkışan bazı yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada sürücüler ile N.K., M.B., B.T., Ş.K ve D.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.