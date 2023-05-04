Sığınma evinden "eski kocamla buluşmaya gidiyorum" diyerek çıktı, cesedi bulundu!

DHA

İstanbul Tuzla'da, 27 Nisan'da çalılık alanda bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

TABANCAYLA VURULDUĞU BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre olay yerinde yapılan incelemede cesedin, 10-15 gün önce bırakıldığı, 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi. Ceset işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli Tıp kurumunda yapılan incelemede kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, dedektifler önce cesedin kimliğini tespit etti. Öldürülen kişinin 4 çocuk annesi Dilek Kayacan (33) olduğu belirlendi.

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALIYORDU Dilek Kayacan'ın 2022 yılının Aralık ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı, ardından gidecek bir yeri olmaması nedeniyle kadın sığınma evinde kaldığı tespit edildi. "ESKİ KOCAMLA BULUŞMAYA GİDİYORUM" DEDİ Polis, Dilek Kayacan'ın son olarak 13 Nisan 'da sığınma evinden ayrıldığını, giderken arkadaşlarına "Eski kocam çağırdı. Onunla buluşmaya gidiyorum" dediği öğrenildi. KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak sığınma evinden çıkan kadının bir süre yalnız yürüdüğünü ardından yok kenarında bir otomobile bindiğini tespit etti. Yapılan incelemede bu aracın cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği görüldü. KOCA GÖZALTINA ALINDI Polis şüpheli olarak aranan Medeni Aydın'ın izini kısa sürede buldu. Tuzla'da gözaltına alınan Medeni Aydın, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. CİNAYETİ KABUL ETMEDİ Şüphelinin sorgusu sırasında cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Medeni Aydın, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş