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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi için " Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'da bir araya getirmeye hazırız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Rusya'nın bakanları Moskova'da ağırlamak üzere hazır olduğunu belirttiğini söyledi.

AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını duyurdu.

Dağlık Karabağ'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu belirten Michel, şiddet kullanılmasını kınadığını ve acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Tek çözüm yolu müzakerelerdir." ifadesini kullanan Michel, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının çalışmalarını desteklediklerini ve sivillerin korunması gerektiğini bildirdi.