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Almanya Başbakanı Merkel ve eyalet başkanlarıyla yaptığı koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi hakkındaki toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Salgının yayılma hızının yavaşladığı Almanya’da Kovid-19’u önlemek amacıyla 22 Mart’ta alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye devam ediliyor.

Başbakan Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye ilişkin önlemleri değerlendirdi.

Toplantıda tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında büyüklüğüne bakılmaksızın tüm mağazalar ve AVM’ler, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, müşteri girişlerinin kontrollü yapılması ve uzun kuyruklar oluşmasının engellenmesi şartıyla yeniden açılabilecek. Daha önce büyüklüğü 800 metrekareden küçük mağazaların açılmasına izin verilmişti.

Askıya alınan 1. ve 2. futbol ligleri, mayısın ikinci yarısında "seyircisiz" olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Sosyal mesafenin önemini vurgulayan Merkel, "Sosyal mesafe kuralı 5 Haziran'a kadar uygulanacak. En az 1.5 metre sosyal mesafe kuralı "uzun süre daha" uygulamada kalacak" ifadelerini kullandı.

Büyük şenlik, festival ve konser gibi çaplı etkinliklere ilişkin yasak 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Kreşlerin kademeli olarak 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılması kararı alınan toplantıda, bu bağlamda Aile ve Gençlik Bakanlığının hazırladığı tasarının uygulanacağı, ayrıntıların eyaletler tarafından düzenleneceği belirtildi.



Öte yandan açık havada yapılan spor faaliyetlerine ve antrenmanlara sosyal mesafe kurallarına uyulması kaydıyla yeniden izin verilecek.

Huzurevleri, yaşlı bakımevleri ve hastanelerde bir kişinin belirli koşullarda bir yakınını ziyaret etme imkanı da sağlanacak.

VAKALAR ARTARSA TEDBİRLER GERİ GELECEK

Toplantıda alınan bir başka karara göre, bir bölgede 7 gün içinde 100 bin kişi başına 50 yeni vaka çıkması durumunda salgının yeniden yayılmasını önlemek için söz konusu bölgede derhal daha önce alınan tedbirlere dönülecek.

Her eyalette salgının yayılma durumu ve vaka sayısı farklı olduğu için tedbirlerin alınmasından eyaletler sorumlu olacak.

Toplantıda ayrıca, üniversitelerde derslerin nasıl yapılacağı, restoranlar, lokantalar, kafeler, oteller, pansiyonlar, tiyatrolar, operalar, yüzme havuzları, spor salonları, sinemalar ve benzeri işletmelerin kademeli açılmasına ilişkin sorumluk eyaletlere bırakıldı.

Eyaletlerin tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin verecekleri kararlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesinin göz önünde bulundurmaları istendi.

MERKEL'İN BASIN TOPLANTISI

Almanya Başbakanı Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında 20 Nisan'da mağazaların kısmen açılmasının ardından Kovid-19 enfekte rakamlarının günlük üçlü hanelere düştüğünü ve bunun sevindirici olduğunu söyledi.

Merkel salgının ilk aşamasını geçtiklerine dikkati çekerek, ''Kovid-19'a enfekte olanların sayısındaki düşüş sevindirici. Ancak virüsle halen uzun süre mücadele etmek zorundayız.'' dedi.

Şansölye Angela Merkel korona önlemlerinin daha da gevşetilmesine rağmen mesafe ve temas kısıtlamalarının hala gerekli olduğunu vurguladı.

Virüsün yayılmasını önlemek için tedbirlere uyulmasının önemli olduğunu kaydeden Merkel, ''Kontrolün elimizden kaymaması için dikkatli olmalıyız.'' ifadesini kullandı.