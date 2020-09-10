Macron'dan Türkiye açıklaması!

Son dakika bilgilerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,"Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın bir bütün olarak Türkiye konusundaki tutumunda daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olması gerektiğini söylemesinin ardından Türkiye'ye yönelik yeni bir açıklamada bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ile iyi niyet çerçevesinde yeniden görüşmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Macron bir önceki açıklamasında, "Avrupalılar olarak daha net ve açık olmalıyız. Türkiye'nin halkı ve milletine karşı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümetine karşı. Onun bugün kabul edilemez tutumları var ki bunların bazılarını söyledim. Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı." ifadelerini kullanmıştı.
MED7 FORUMU SONRASI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI
MED7 Forumu sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelik ihlallerin yanı sıra Türkiye’nin agresif adımları karşısında, Yunanistan ve Kıbrıs’a tam destek ve dayanışmamızı yineliyoruz" ifadeleri kullandı.
Sonuç bildirgesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamaya da yer verilirken, "Türkiye’yle diyaloga geçilmesinde ilerleme sağlanamaması ve Türkiye'nin tek taraflı faaliyetlerini sonlandırmaması halinde, Avrupa Birliği ilave kısıtlayıcı tedbirler listesi geliştirmeye hazırdır" değerlendirmesinde bulunuldu.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMALARI
Öte yandan, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, video konferans ile bağlandığı Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin yapıcı biçimde gerilimin düşürülmesine hazır olduğunu, ilişkilerin işbirliği, ortak çıkarlar ve diyalogla ilerleyebileceğini anlattı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının iki boyutu olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Birinci boyut, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırması ile ilgilidir. Uluslararası hukuka göre sahildar devletler deniz sınırları konusunda bir anlaşmaya varmak üzere müzakere etmelidir. Bu eşitlik ilkesine uygun olmalıdır. Türkiye, başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz'deki tüm kıyı devletleri ile müzakere etmeye her zaman hazır olmuştur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının ikinci boyutu, Kıbrıslı Türkler'in haklarının korunmasıyla ilgilidir. Kıbrıs Türkleri adanın ve açık deniz kaynaklarının ortak sahipleridir ve Rumlarla eşit hakları bulunur. Bu, aynı zamanda onlarca yıllık Birleşmiş Milletler (BM) sürecinin kabul ettiği yerleşik bir ilkedir. Doğu Akdeniz’deki mevcut gerginlik, Yunanistan ve Rumlar'ın Türkiye ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarını ihlal eden tek taraflı eylemlerinden kaynaklanıyor."
Fransız bir milletvekiline yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fransız halkıyla sorunu olmadığını, iki ülkenin müttefik olduğunu, Suriye gibi birçok konuda aynı düşündüğünü söyledi. Çavuşoğlu, (Emmanuel) Macron'un açıklamalarının Türkiye karşıtlığı içerdiğini belirterek Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlardan sonra Fransa'nın tutumunun değiştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Fransa, Suriye'yi bölmek isteyen PKK'yı neden destekliyor?" diye sordu.
MED7 Forumu sonuç bildirgesi: “Egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelik ihlallerin yanı sıra Türkiye’nin agresif adımları karşısında, Yunanistan ve Kıbrıs’a tam destek ve dayanışmamızı yineliyoruz”
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