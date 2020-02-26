İsmail Bölükbaşı ibolukbasi@haberturk.com

Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve katliamların bir yenisi Bodrum Türkbükü'nden eklendi. Sokak köpeklerine yönelik zehirli vahşeti, Bergüzar Korel'in paylaşımı ile ortaya çıktı. Korel, uzman estetisyen ve güzellik uzmanı Nur Bilen Yavuzer'in gözyaşları içindeki isyanına ortak oldu. Bodrum'u ayağa kaldıran olayda, iki köpek zehirlenerek öldürülürken, bir köpeğin tedavisi sürüyor.

'KÖPEKLERİ ZEHİRLEMİŞLER, BALIKÇI DA ZEHİRLENMİŞ'

Uzman estetisyen ve güzellik uzmanı Nur Bilen Yavuzer, Türkbükü'nde vahşeti instagram hesabından şöyle duyurdu: "Bodrum'da Türkbükü'ndeki köpekleri zehirlemişler, balıkçıda zehirlenmiş. Şu anda tedavide. İnşallah ölmez ama iki tane köpek ölmüş. Gerçekten insanların neden yaptığını bilmiyorum, nasıl bulunacak onu da bilmiyorum. Lütfen köpekleri zehirleyen kimse bulunmasını yardım edilsin.

Türkpatileri köpeklerin hepsini veterinere götürmüş. Şöyle bir ricası var; şu an nerelere zehir konulduğunu bilemediğimiz için bütün sokak hayvanları bunu yiyebilir, Türkbükü'ndeki hayvanseverler sokak hayvanlarını evlerine ya da bahçelerine alabilirlerse en azından korumuş oluruz. Lütfen oradakiler yardım etsinler. Öğrendiğim kadarıyla bu kesinlikle belediyenin yaptığı bir şey değil. Belediye de jandarmada bulmak için elinden geleni yapıyor. İnşallah en kısa zamanda bulunur, bu orada yaşayan birinin işi."

'BUNU YAPANA NE SÖYLEYEYİM?'

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile evli olan ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Nur Bilen Yavuzer... paylaşımlarının ardından zehirlenen bir köpeğin görüntüsü üzerinde tepkisini şöyle dile getirdi: "Bunu yapana ne söyleyeyim? Allahım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!"

Bergüzar Korel'in instagram hesabı hikayesinde son olarak sokak fotoğrafı üzerine @turkbukupatileri etiketiyle şu paylaşımı yaptı: "Türkbükü camisi imamı, muhtarı, belediye ve jandarma herkes seferber. Lütfen sokaktaki hayvanlara bahçenizi, evinizi açın. Bu gece çok önemli. Allah hepinizden razı olsun."

Türkbüküpatileri'nin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Türkbükü'nde kimliği henüz belirlenemeyen doğa ve yaşam düşmanı caniler tarafından can dostlarımızın zehirlendiği bilgisine ulaştık. Bodrumumuzun böyle katliamlarla anılmasına müsaade etmemiz mümkün değil. Canilerin cezasını çekmesi için konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Korkunç olayın ardından şimdi bölge halkı, belediye ve jandarma ekipleri köpekleri zehirleyen caniyi arıyor.