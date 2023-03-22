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Korkunç kaza! Karı koca can verdi!

Bolu'da, yürek yakan bir kaza meydana geldi. Su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü 57 yaşındaki Ali Ceyhan ile yanında bulunan eşi 52 yaşındaki Fatma Ceyhan yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Giriş: 22.03.2023 - 13:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Korkunç kaza! Karı koca can verdi! - Güncel haberler
Korkunç kaza! Karı koca can verdi!
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DHA

Bolu'daki kaza, saat 11.00 sıralarında Bolu- Mudurnu kara yolunun Çepni köyü mevkiinde meydana geldi.

KONTROLDEN ÇIKIP SU TANKERİYLE ÇARPIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Mudurnu´dan Bolu istikametine giden Ali Ceyhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehdi Atalay yönetimindeki su tankeri ile çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Kazada Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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