Korkunç kaza! Karı koca can verdi!

DHA'da yer alan habere göre Mudurnu´dan Bolu istikametine giden Ali Ceyhan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Mehdi Atalay yönetimindeki su tankeri ile çarpıştı.

Kazada Ali Ceyhan ve yanında bulunan eşi Fatma Ceyhan hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan çiftin cansız bedenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.