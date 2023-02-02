Büyük tepki çekmişti... Kedi düşmanıyla ilgili flaş gelişme!

Aytuğ Koyuncu, mahkemedeki ifadesinde kedilere karşı düşmanlığının olmadığını, site sakinlerinin kendisini tahrik etmek için özellikle siteye kedileri aldıklarını iddia etmişti.

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