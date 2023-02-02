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Büyük tepki çekmişti... Kedi düşmanıyla ilgili flaş gelişme!

İstanbul Küçükçekmece'de, bir sitenin girişindeki kedilere tekme atarken görüntülenen Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Koyuncu önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık dün karara itiraz etmişti

Giriş: 02.02.2023 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Büyük tepki çekmişti... Kedi düşmanıyla ilgili flaş gelişme!
Büyük tepki çekmişti... Kedi düşmanıyla ilgili flaş gelişme!
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DHA

İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki kedilere 5 Ocak Perşembe günü tekme atan Aytuğ Koyuncu hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Koyuncu önceki gün gözaltına alınmış, çıkarıldığı Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI

Şüpheli savcılık ifadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

İFADESİ "PES" DEDİRTMİŞTİ

Aytuğ Koyuncu, mahkemedeki ifadesinde kedilere karşı düşmanlığının olmadığını, site sakinlerinin kendisini tahrik etmek için özellikle siteye kedileri aldıklarını iddia etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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