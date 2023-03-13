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İşte terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusunun cezası!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler'in yargılandığı davada karar açıklandı. Güler, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Giriş: 13.03.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Kasım Güler'in cezası belli oldu! - Öne çıkan haberler
İşte terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusunun cezası!
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AA

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

SURİYE'DE YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler, hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" hapis talebiyle iddianame hazırlamıştı. Silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenen Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.

SON SAVUNMA İÇİN SÖZ VERİLDİ

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kasım Güler ile avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa son savunması için söz verdi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Önceki celselerdeki savunmalarını tekrarlayan Güler, örgütte yöneticilik yapmadığını savundu. Güler, sağlık sorunları da olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

30 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 21 yıl, "nitelikli silah bulundurma" suçundan da 9 yıl hapis ile 30 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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