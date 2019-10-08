ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye sınırındaki Amerikan askerlerinin bir bölümünü çekme kararı ve ardından yaşanan gelişmeler, uluslararası basında geniş yer buldu. Haberlerde Trump'ın kararının Suriye'deki DEAŞ tehdidinin yeniden büyümesine yol açabileceği yorumları yapıldı:

NEW YORK TIMES: PENTAGON ARADA KALDI

Gazete, geçtiğimiz 9 ay boyunca Başkan Trump'ın Suriye'deki Amerikan askeri varlığını artırmamasını ümit eden Pentagon'un, Beyaz Saray'dan gelen çekilme kararının ardından bir kez daha Suriye stratejisi üzerinde mücadele etmeye başladığı yorumunu yaptı. Gelişmelerin ardından Trump, 'öfkeli Kürt müttefikler' ve Trump'ın açıklamasını Suriye operasyonu için 'üstü kapalı' onay olarak görebilecek Ankara arasında kalan Pentagon'un işinin daha da zorlaştığını vurgulayan gazete, Amerikan askerlerinin sınır bölgesinden çekilmesiyle birlikte koalisyonun DEAŞ'la mücadelesinin daha zor hale geleceği öngörüsünde bulundu. Haberde ABD destekli güçlerin yenilgiye uğrattığı DEAŞ'ın, son 7 ayda yeniden güç kazanmaya başladığı vurgusu yapıldı.

Obama yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Terörle Mücadele yöneticilerinden olan Joshua A. Geltzer, gazeteye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki Kürt güçlerinin elinde tutuklu bulunan 11 bine yakın DEAŞ militanını kontrol altında tutmasının zor olacağını öne sürdü. Geltzer, DEAŞ'lıların serbest bırakılmaları ya da kaçmaları halinde yeniden örgüt saflarına dönecekleri uyarısında bulundu.

WASHINGTON POST: SURİYELİ KÜRTLER İHANETİ GÖRDÜ

Son 5 yılda özerk bir yönetim bölgesi kurma hayaliyle DEAŞ'la mücadelede ABD'nin yanında yer alan Suriyeli Kürtlerin, Başkan Trump'ın beklenmedik açıklamasıyla ihanete uğradıkları duygusuna kapıldığı yorumunu yapan gazete, Beyaz Saray'ın açıkladığı çekilme planının ne kadar geniş kapsamlı olacağı konusunda belirsizlik bulunduğunu belirtti.

Kürtlerin beklentisinin, ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesini engelleme ya da en azından erteleme yönünde olduğunu vurgulayan gazete, hem Kürt hem de ABD'li yetkililerin, sınır bölgesindeki Amerikan varlığının süreceğini öngördüklerini kaydetti.

Gazetenin konuştuğu analistler ve yetkililer, Kürtler ve Ankara arasında kalan ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdürme konusunda zorlanacağı yorumunu yaptı.

Adı açıklanmayan bir SDG yetkilisi gazeteye yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı mahkumların gözetim altında tutulması görevini sürdüreceklerini, buna karşın Türkiye'nin olası operasyonuna karşı sınır bölgesine kuvvet kaydıracaklarını söyledi. SDG sözcüsü Kino Gabriel de şu anki en büyük önceliklerinin, DEAŞ'la mücadeleden ziyade Türk askerlerine karşı, ellerinde tuttukları bölgeleri savunmak olacağını ifade etti.

NEWSWEEK: 'OMURGASIZ' TRUMP

Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesi konusunda direkt bilgisi olan bir Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, Newsweek'e yaptığı açıklamada ABD liderinin Erdoğan'la konuşmasında Ankara'nın olası Suriye operasyonunu desteklemediğini, buna karşın Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla da tehdit etmediğini öne sürdü.

"Trump Erdoğan'la görüşmesinde 'yuvarlandı'" diye konuşan yetkili, Türkiye'in 96 saat içerisinde operasyona başlayabileceği yorumunu yaptı.

Haberde ABD'nin bölgeden çekeceği asker sayısının 100 ile 150 arasında olduğu, ancak adı açıklanmayan yetkilinin rakamın 230'u bulacağını söylediği kaydedildi. Yetkili, "Amerikan ulusal güvenliği yeni bir tehlike durumuna girdi zira uzun lafın kısası başkan 'omurgasızın' teki" diye konuştu.

FINANCIAL TIMES: TÜRKİYE SURİYE BATAKLIĞINA GÖMÜLEBİLİR

Başkan Trump'ın son adımıyla Suriye konusunda kendi yönetiminin politikasıyla ters düştüğünü vurgulayan gazete, bir yıldan kısa süre içinde Trump'ın ikinci kez Suriye'de DEAŞ'la mücadeledeki baş müttefiği olan Kürtleri 'yüzüstü bıraktığını' yazdı. Trump'ın DEAŞ'ın tamamen yenildiği iddiasını 'aceleci' olarak yorumlayan gazete, "Kürtler saldırıya uğrarsa, DEAŞ militanlarının tutukluluğu tehlikeye girer" ifadelerini kullandı. Haberde operasyonun daha çok Suriyelinin Türkiye topraklarına sığınmasına, bunun da 'Türkiye'nin Suriye savaşı bataklığına daha çok gömülmesine neden olacağı' yorumunu yaptı. Haberde Avrupa ülkelerinin de Türkiye'nin olası operasyonuyla Suriye'de DEAŞ'a karşı elde edilen kazanımların tehlikeye düşmesinden endişe ettikleri kaydedildi.

'ÇEKİLME KARARI SAATLİ BOMBA'

Gazetenin dış haberler editörü David Gardner ise, "Trump'ın askerlerini çekme kararı, Suriye'yi saatli bir bomba haline getirir" başlığını taşıyan makalesinde ABD liderinin aldığı kararların 'kendi tuhaf standartları için bile inatçı' olduğu yorumunu yaptı. Gardner yazısında, "Trump bugüne kadar, ani bir çekilmenin sahadaki durumu ölçülemeyecek kadar çok kötüleştireceğini söyleyen askeri ve güvenlik uzmanları tarafından bu adımdan caydırılabilmişti. Ama bir gecede alınan bu karar, ABD'nin Orta Doğu'da açtığı - Rusya, İran ve Türkiye'nin de içine girdiği- boşluğu daha da derinleştirecek. Bu adım Fırat bölgesini de büyük ihtimalle yeniden ateşe atacak. Türkiye'nin buraya girmesi, PYD ve YPG'yi Rusya ve İran'ın desteklediği Esad rejiminin kollarına sürükleyecek" diye yazdı.

THE GUARDIAN: TRUMP ABD ÇIKARLARINI RİSKE ATIYOR

Martin Chulov imzasını taşıyan analizde Trump'ın çekilme kararı, ABD'nin Suriye'deki müttefiği konumundaki Kürtler için 'ihanet' anlamına geldiği yorumu yapıldı. Yazıda, "ABD ve Kürtlerin işbirliğinde, ihanet hep varolan bir konu. Ama daha önce hiç bu kadar açık bir ihanet olmamıştı" ifadesine yer verildi. Kürtlerin bölgede 90 bin DEAŞ destekçisini 4 kampta kontrolleri altında tuttuklarını hatırlatan Chulov, bu zamana kadar Washington'a sadık kalan Kürtlerin, bundan sonra bu kamplardakilere ne yapacağının bilinmediğini öne sürdü.

Chulov yazısına şöyle devam etti: "Trump'ın sürekli değişen dünya görüşünde tarihe ya da erdeme yer yok. Onun acımasız kısa vadeli realizmi, bu küstah ihanetinin ABD'nin bölgesel çıkarlarını da - İran'ı sınırlayıp İsrail'i korumak - tehdit ettiğini görmezden geliyor. Az sayıda seçeneği olan Kürt liderlerin de Şam yönetimi ile ittifak kurması muhtemel. Ama bu adım Türkiye için büyük bir ödül: Kürtleri sınır bölgesinin neredeyse tamamından uzaklaştırmış olacaklar. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir zafer olacak. Ancak Trump'ın Türkiye'nin yeni dostu mu olduğu sorusunun cevabı henüz bilinmiyor. Kürtlerin ABD'ye güvenip güvenemeyeceğinin cevabı ise belli."

TIMES: KÜRTLER BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Times gazetesi ise, Trump'ın kararı sonrası Kürtlerin bölgeyi terk etmeye başladığını yazdı. Türkiye'nin öncedeki operasyonda hedef aldığı Afrin'den 100 bin kişinin kaçmak zorunda kaldığını öne süren gazete Tel Abyad'dan konuştuğu bir kişinin "Özellikle yakın köylerde akrabaları olanlar burayı terk etmeye başladı. Sokaklar boş" sözlerine yer verdi.