İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kurudere mevkiinde tarlasına giden bir vatandaş, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişide darp izine rastlandı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan cansız erkek bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İsmet Çatak tarafından 9 yıl önce öldürülen G.Ş.

9 YIL ÖNCE CİNAYET İŞLEMİŞ

İHA'da yer alan habere göre Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenaze otopsiye alındı. Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin, 72 yaşındaki İsmet Çatak'a ait olduğu tespit edildi. İznik'te oturan İsmet Çatak'ın, emekli polis olduğu ve 9 yıl önce aynı ilçede cinayet işlediği ortaya çıktı.

YILBAŞINDA HAPİSTEN ÇIKMIŞ

Çatak'ın parasını kaptırdığı G.Ş. isimli kadını Ayasofya Caddesi'nde sekiz el ateş ederek öldürdüğü ve 9 yıl hapis yattıktan sonra geçen yıl başında tahliye olduğu öğrenildi.