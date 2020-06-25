DHA

İstanbul'da önceki gün şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Büyükçekmece gölünde de dev bir hortum ortaya çıktı. Kentte çok nadir olarak görülen hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Otoyolda seyreden büyük araçları savuran ve büyük korkuya neden olan hortum, yüreklerin ağıza gelmesine neden oldu.

ARAÇLARINI PARK EDİP SELFIE YAPTILAR

DHA'da yer alan habere göre şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle insanların ölümle burun buruna geldiği o dakikalarda Büyükçekmece gölü kenarında araçlarını durduran bazı vatandaşlar ise tehlikeye aldırış etmeden hortum ile selfie çekti. Şaşkınlık yaratan o anlar da kameraya yansıdı.