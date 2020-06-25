DHA

Adana'da, 20 Haziran günü öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Çok sayıda apartmanın bodrum katları, sular altında kaldı. Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan özel tıp merkezinin bodrum katını da su bastı. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar (65),sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından yan mağazanın duvarı kırılarak, kurtarıldı.

"BENİ TUTUP SUDAN ÇIKARDI"

DHA'da yer alan habere göre dalgıç polis Kemal Alış, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleriyle hayatını kurtardığı Elife Canatar´ı evinde ziyaret edip, çiçek verdi. Yaşadıklarını anlatan Canatar, bir anda tedavi gördüğü odanın kapısının açıldığını ve içeri dolan suyla yatağından düştüğünü söyledi.

"TAVANDAN DÜŞEN PARÇAYA TUTUNDUM"

Tavandan bir parçaya tutunduğunu kaydeden Canatar, "Suyun içinde dönmeye başladım sonra `İmdat, beni kurtaran yok mu?´ diye bağırmaya başladım. Sağ olsun bir polis içeri girdi, `Işığı görüyor musun teyze? Dayan´ dedi. Beni tuttuğu gibi sudan çıkardı. Oradayken yüzünü görememiştim ama şimdi görünce aynı evladım gibi hissettim. Allah ondan razı olsun, hayırlı başarılar nasip etsin" diye konuştu.