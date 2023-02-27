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Bungalov evde kalıyorlardı! Öldüren tatil!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve arkadaşı 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara (21), tatil yaptıkları bungalovda çıkan yangında yaşamını yitirdi. Kaya ve Kara'nın cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi´ne gönderildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Giriş: 27.02.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Bungalov evde yangın faciası! Öldüren tatil!
Bungalov evde kalıyorlardı! Öldüren tatil!
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DHA

Sakarya'da yürekleri kavuran bir olay yaşandı. Sapanca'nın Şükriye Mahallesi Polat Caddesi´ndeki bungalovda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER AHŞAP YAPIYI SARDI

DHA'da yer alan habere göre alevler, kısa sürede ahşap yapıyı sardı. Yan bungalovdakilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

HAFTA SONU TATİLİ İÇİN GELMİŞLERDİ

İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, bungalovdan geri enkaz yığını kaldı. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen Doğukan Kaya ve arkadaşı Aleyna Songül Kara, yangında hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kaya ve Kara'nın cansız bedenleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi´ne gönderildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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