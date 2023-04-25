Bu kaçıncı ölüm? Halayı izliyordu!

Şanlıurfa'da, yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Birecik ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde, sünnet düğününde havaya ateş açıldı.

DHA'da yer alan habere göre düğüne giden davetlilerden Abdullah Akçan´ın (48) başına mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.