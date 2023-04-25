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Bu kaçıncı ölüm? Halayı izliyordu!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi, maganda kurşunuyla bir canın daha gittiği son adres oldu. Sünnet düğününe katılan ve arkadaşlarıyla eğlenen 48 yaşındaki Abdullah Akçan, halayı izlerken havaya açılan ateş sonucu başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Giriş: 25.04.2023 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da maganda kurşunu! Bu kaçıncı ölüm? - Şanlıurfa haberleri
Bu kaçıncı ölüm? Halayı izliyordu!
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DHA

Şanlıurfa'da, yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Birecik ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde, sünnet düğününde havaya ateş açıldı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

DHA'da yer alan habere göre düğüne giden davetlilerden Abdullah Akçan´ın (48) başına mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KATİL MAGANDA ARANIYOR

Jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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