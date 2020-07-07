Son dakika bilgilerine göre, koronavirüs salgınını hafife almakla eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bolsonaro "Şimdilik sadece hafif ateşim var" ifadelerini kullandı.

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