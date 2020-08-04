Almanya, Türkiye'de 4 şehir için seyahat uyarısını kaldırdı!

AA

Almanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında yer alan açıklamada, Aydın, Muğla, İzmir ve Antalya için seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtildi.

Almanya, böylelikle Türkiye’deki bu bölgelere gidecek tatilcilere yeşil ışık yaktı.

Türk hükümeti tarafından hazırlanan turizm ve hijyen tasarısına sıkı şekilde bağlı kalınması şartıyla seyahat uyarısının kaldırıldığı belirtilen açıklamada, tasarının tatilcilerin Almanya’ya dönmeden 48 saat içinde zorunlu PCR testi yapmaları da içerdiği anımsatıldı.

Almanya, Kovid-19 nedeniyle 31 Ağustos’a kadar Avrupa Birliği (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 160 ülke için seyahat uyarısında bulunmuştu.

Türkiye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yoğun çaba sarf etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen ay başkent Berlin’de mevkidaşlarıyla görüşmüştü.