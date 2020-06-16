İHA

Karabük'te adliyeden kaçan zanlıda virüs tespit edilince hakim, savcı ve polisler ev karantinasına alındı.

Olay geçen pazar günü meydana geldi. Cinsel istismar suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.Y. (17) savcılık ifadesinin ardından tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı çıktıktan sonra polislerin elinden kurtularak adliyeden kaçmıştı. Bu sırada şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşanmış ve ekiplerin havaya ateş açması sonrası 600 metre sonra kent merkezinde kıskıvrak yakalanmıştı.

YAKALANDIKTAN SONRA TESTE GÖTÜRÜLDÜ

Yakalandıktan sonra tekrar adliyeye getirilen E.Y.'nin tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmeden önce polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü ve Kovid-19 testi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada test örnekleri alındıktan sonra E.Y., Karabük Kapalı Cezaevi'ne teslim edilmişti.

POZİTİF ÇIKINCA HERKES KARANTİNAYA ALINDI

17 yaşındaki E.Y.'nin sonucu pozitif çıkınca, temasta bulunan adliyede görevli hakim, savcı, kâtipler ve polislere izin verilerek evlerinde karantinaya alındı. Gözaltı süreci ile adliyeden kaçtıktan sonra yakalayan polislerle birlikte gence temasta bulunarak ev karantinasına gönderilenlere perşembe günü test yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan gencin 10 kişilik ailesi ve mağdur ile ailesinin de karantinaya alındığı ifade edildi.